Enrique Alfaro iría tras Presidencia de México

El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se destapa como un posible candidato a la Presidencia de México, del período que corresponderá al 2024-2030.

El mandatario, durante su participación en un evento organizado por el grupo Confío en México, dejo ver que el futuro de su carrera política es incierto, sin embargo, el único puesto político que es de su interés es el de la Presidencia de la República.

Sin embargo, pese a sus aspiraciones, dejo en claro que no tomará ninguna decisión hasta después de junio, una vez que pasen las elecciones extraordinarias que se llevarán a cabo en el Estado de México y Coahuila.

“Yo he dicho que la decisión que voy a tomar será después de junio, lo que yo confirme el día de hoy es que mi carrera política no tendrá una participación más salvo que sea como candidato a la presidencia de México y eso dependerá de una serie de factores que hoy no se pueden terminar de valorar”, declaró.