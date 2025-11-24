Cerrar X
mexico_peru_embajada_287a0a6155
Nacional

Entrar a embajada en Perú sería violación grave: Presidencia

Claudia Sheinbaum advirtió que un ingreso del Gobierno de Perú a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez sería una violación grave

  • 24
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este lunes que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez constituiría una violación grave al derecho internacional y a la soberanía nacional.

La ex funcionaria peruana permanece desde hace tres semanas dentro de la sede diplomática mexicana tras solicitar asilo.

“Sería una violación a la soberanía mexicana”: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue contundente al responder a las declaraciones del presidente interino de Perú, José Jerí, quien sugirió que su gobierno podría ingresar a la embajada mexicana “si fuese necesario” para detener a Chávez.

“Violaría todas las leyes internacionales. Sería una violación a la soberanía”, afirmó Sheinbaum, recordando que México está obligado a proteger a quien solicita asilo bajo los principios del derecho internacional.

Por otra parte, Sheinbaum evocó el caso de Ecuador en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que desató una crisis diplomática de gran escala.

Subrayó que ese hecho “violó todas las leyes internacionales” y advirtió que México no permitirá que esa situación vuelva a repetirse en otra sede diplomática.

Además, reiteró que el asilo político solicitado por Betssy Chávez está protegido por normas internacionales de derechos humanos, y que Perú debe respetar el proceso, que incluye otorgar un salvoconducto para que la ex primera ministra pueda viajar a México.

“La vulneración sería muy grave”, insistió.

México apuesta por la vía diplomática

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que México mantiene su postura de diálogo.

“El diálogo siempre es lo mejor. Se pueden tener diferencias. Ellos decidieron romper relaciones, pero una intervención en la embajada, pues no”, sentenció.

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

8e187a79_4296_4612_952a_2f8c6396227d_48f24ba047
Inicia diálogo de transportistas y productores con Gobernación
_3ecb058259
Bolsonaro cumplirá 27 años en complejo policial de Brasilia
trump_rusia_ucrania_76e408ac78
Me reuniré con Putin y Zelensky si hay acuerdo de paz: Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_5_39_02_PM_b26716ab0d
San Pedro aprueba 'predial verde' a hogares con paneles solares
guadalupe_angela_9a74e0b7b1
Buscan a menor de 15 años desaparecida en Guadalupe
tramo_2_inteserrana_c44099be69
Tramo 2 de la Interserrana podría construirse con apoyo privado
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×