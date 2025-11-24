Entrar a embajada en Perú sería violación grave: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió este lunes que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez constituiría una violación grave al derecho internacional y a la soberanía nacional.

La ex funcionaria peruana permanece desde hace tres semanas dentro de la sede diplomática mexicana tras solicitar asilo.

“Sería una violación a la soberanía mexicana”: Sheinbaum

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue contundente al responder a las declaraciones del presidente interino de Perú, José Jerí, quien sugirió que su gobierno podría ingresar a la embajada mexicana “si fuese necesario” para detener a Chávez.

“Violaría todas las leyes internacionales. Sería una violación a la soberanía”, afirmó Sheinbaum, recordando que México está obligado a proteger a quien solicita asilo bajo los principios del derecho internacional.

Por otra parte, Sheinbaum evocó el caso de Ecuador en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares irrumpieron en la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, un episodio que desató una crisis diplomática de gran escala.

Subrayó que ese hecho “violó todas las leyes internacionales” y advirtió que México no permitirá que esa situación vuelva a repetirse en otra sede diplomática.

Además, reiteró que el asilo político solicitado por Betssy Chávez está protegido por normas internacionales de derechos humanos, y que Perú debe respetar el proceso, que incluye otorgar un salvoconducto para que la ex primera ministra pueda viajar a México.

“La vulneración sería muy grave”, insistió.

México apuesta por la vía diplomática

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal afirmó que México mantiene su postura de diálogo.

“El diálogo siempre es lo mejor. Se pueden tener diferencias. Ellos decidieron romper relaciones, pero una intervención en la embajada, pues no”, sentenció.

