Entre señalamientos y reclamos, legisladores discuten el PEF 2026

Con poco menos de 2,000 reservas por delante, el pleno de la Cámara de Diputados reinició este miércoles la discusión sobre el Presupuesto de Egresos 2026, ahora en lo particular, con el planteamiento inicial de que se harán reasignaciones por 0.16% del gasto a ejercer.

Aunque está reservado prácticamente todo el Presupuesto 2026 aprobado ayer en lo general, los grupos parlamentarios acordaron acelerar los trabajos para avalarlo en lo particular entre hoy y mañana, incluso en las primeras horas de este jueves.

La mayoría legislativa de Morena anticipó que por ahora solo proyecta dar sus votos para modificar 17,700 millones de pesos de la propuesta de asignación de recursos, que es de 10.1 billones de pesos.

Por séptimo año, desde que Morena gobierna el país, serán los órganos autónomos los afectados, pues se prevé recortar sobre todo al Poder Judicial y concretamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El coordinador de la mayoría de 253 diputados de Morena, Ricardo Monreal, reiteró esta mañana que los recursos que se liberen tras esos recortes se irán a los sectores educativos, al campo, al cuidado del medio ambiente, entre otros rubros.

Recordó que serán entre 11 y 12 reservas presentadas en tres bloques por la bancada de su partido y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y del Verde (PVEM).

Dijo que ayer "se michoacanizó el debate" tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, por lo que consideró que no es correcto que solo haya discursos de odio, rencores e insultos.

De entrada, se registraron oficialmente 1,733 reservas.

Sin embargo, después de once horas de discusión y un centenar de oradores, a las 20 horas, el bloque de Morena y aliados no habían aprobado ninguna propuesta de modificación propia, ni opositora, por lo que el dictamen seguía sin cambios.

A esa hora, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara, Kenia López, decretó un receso, luego de que se caldearan los ánimos por presuntas amenazas que, denunció el líder priista Rubén Moreira, recibió de parte del vocero de los morenistas, Arturo Ávila.

La molestia de este fue, primero, por una manta con la imagen de la lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, con la leyenda “morena mató a Manzo”. En el receso que duró una hora, el tricolor desplegó otra manta contra Ávila y Alcalde en un presunto paseo por la playa.

Las bancadas de oposición hicieron notar esa incongruencia: no aumentar recursos a los municipios, pese al asesinato de alcaldes, como Manzo, quien reclamó apoyo para más seguridad.

El coordinador priista Rubén Moreira exigió protección a otro alcalde, el de Pátzcuaro, Julio Arreola, quien también ha alertado las amenazas bajo las que vive.

Manzo, reconoció José Antonio López Ruiz, diputado del Partido del Trabajo (PT), “al final no se sentía representado por ninguno de nosotros”.

“Vivió con congruencia con sus causas firmes, sus convicciones intactas (…) Entonces, dejemos de lucrar con su muerte, Carlos; para mí muere como un héroe y su legado debe inspirarnos en hacer lo que es lo correcto”, dijo.

Sin embargo, PT, Morena y Partido Verde no aceptaron ninguna de las reservas, pese a que, desde la tribuna, el panista José Manuel Hinojosa Pérez nombró a cada uno de los 13 diputados de Michoacán de esos partidos, y les pidió dar recursos al Plan Michoacán presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Cómo voy a creer que presentaron un Plan Michoacán tan importante, y en un momento tan delicado, y no le asignaron un solo peso. ¿Cómo pudo ser que para ustedes pasara desapercibido el hecho de que se necesita dinero para echar a andar cualquier proyecto de seguridad? El Plan Michoacán no tiene un solo peso en ninguna hoja”, les dijo.

“Si el Plan Michoacán no tiene dinero, no va a durar ni un solo día. Y ahorita ya no estamos para perder el tiempo. El tema de seguridad requiere planeación estratégica”, reclamó, pero el bloque morenista no abandonó la disciplina.

Piden recursos para atletas y buscadoras

En sus mensajes, otros diputados clamaron por dinero para salud, campo, medio ambiente y deporte.

Paola Longoria, diputada de Movimiento Ciudadano y campeona olímpica y panamericana de raquetbol, recriminó que con el gasto asignado al deporte, Morena y aliados no acercan a los jóvenes a la actividad física.

“El próximo año comienzan las competencias rumbo al ciclo olímpico, y con esta reducción al presupuesto para el deporte ya empezamos mal (…) La única medalla que nos va a alcanzar es la medalla de la vergüenza por haber abandonado a los deportistas”, dijo.

Hizo bola y dio raquetazo a papeletas de “deporte de 57 millones menos”, recorte a salud mental por 91 millones menos y 138 millones menos en medio ambiente. “Lamentablemente, parece que quieren que nuestra juventud se cuelgue armas y no medallas”, censuró.

Juan Armando Ruiz Hernández, atleta paralímpico y diputado también de MC, clamó por recursos, al menos un poco, para iniciar la construcción del Centro Paralímpico de Alto Rendimiento, prometido hace dos años y sin un peso.

“Los atletas convencionales han participado durante 125 años en Juegos Olímpicos y su resultado son 77 medallas. Los atletas paralímpicos solamente hemos participado durante 53 años y nuestro resultado son 311 medallas y de ellas 104 de oro”, expuso, pero el bloque mayoritario rechazó reasignar recursos.

Los priistas Erubiel Alonso y Xitlalic Ceja García pidieron recursos para un programa social para madres buscadoras, pero tampoco se aprobó.

