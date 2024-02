Entregaré banda presidencial a alguien que piensa como yo: AMLO

Durante una supervisión de los Programas para el Bienestar llevado a cabo el día de hoy en el municipio de Morelia, Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo mención a que su movimiento continuará.

“Este movimiento va a continuar, va a seguir la transformación y no hay marcha atrás, por eso estoy contento” Andrés Manuel López Obrador

En el acto, el líder del ejecutivo expresó que su “ciclo” había terminado, y que ya estaba por jubilarse, en referencia a su mandato presidencial que termina este año.

No obstante, no dejó la oportunidad para hacer un guiño a que su movimiento seguirá presente con el candidato a elegir en las próximas elecciones a efectuarse el 2 de junio del presente año.

“Estoy contento, por eso, porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo”, expresó AMLO, haciendo referencia a la abanderada Claudia Sheinbaum Pardo, quien será designada futura candidata por Morena y quien el día de mañana estará haciendo acto de presencia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para oficializar su candidatura presidencial.

Con lo antes dicho, el mandatario no perdió la oportunidad de expresar que rechaza la idea de quedarse en el poder, “Yo ya me retiro, soy maderista, acuérdense”, exclamó para posteriormente terminar con la consigna revolucionaria, “sufragio efectivo, no reelección”.

