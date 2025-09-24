Envía México notas diplomáticas a EUA tras muertes de migrantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó nuevamente la criminalización de la migración en Estados Unidos y calificó como “injusticia” las redadas que generan miedo y zozobra entre los mexicanos que residen en ese país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que los connacionales aportan de manera significativa tanto a la economía estadounidense como a la mexicana mediante el envío de remesas.

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá”, afirmó.

Sheinbaum destacó que su gobierno ha emitido comunicados y notas diplomáticas en respuesta a los operativos y abusos denunciados.

“Lo hemos manifestado en los distintos foros. ¿Qué hacemos para apoyar a nuestros connacionales? Fortalecer el trabajo de los consulados”, subrayó.

Recordó que los consulados no pueden presentar denuncias legales, pero sí respaldar a los mexicanos que decidan hacerlo, cubriendo los costos de abogados especializados en defensa de derechos humanos.

El caso de Silverio Villegas

Además, confirmó que se envió una nota diplomática tras la muerte de Silverio Villegas, originario de Michoacán, quien perdió la vida en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago.

“Solicitamos que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad por violación a los Derechos Humanos, sea sancionada”, puntualizó.

Impacto en la economía estadounidense

Advirtió que estas medidas migratorias también afectan a la economía de Estados Unidos, especialmente en sectores como el agro y los servicios.

“Ya hay empresarios estadounidenses que están manifestando problemas porque no pueden contratar por la situación que están viviendo”, comentó.

“Los migrantes son héroes y heroínas”

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que los migrantes merecen reconocimiento y no discriminación.

“Las y los mexicanos son héroes y heroínas, porque dejan su comunidad, se arriesgan a todo para poder trabajar allá, ayudar a sus familias y apoyar la economía de los Estados Unidos”, expresó.

Reiteró que su gobierno mantiene el programa “México te abraza” como muestra de solidaridad y respaldo a los connacionales en el extranjero.

