Cerrar X
redadas_sheinbaum_4bef3d660c
Nacional

Envía México notas diplomáticas a EUA tras muertes de migrantes

Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la criminalización de la migración y a las redadas en Estados Unidos, tras la muerte del mexicano Silverio Villegas

  • 24
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó nuevamente la criminalización de la migración en Estados Unidos y calificó como “injusticia” las redadas que generan miedo y zozobra entre los mexicanos que residen en ese país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que los connacionales aportan de manera significativa tanto a la economía estadounidense como a la mexicana mediante el envío de remesas.

“No estamos de acuerdo con esta forma de trato ni tampoco con las redadas que se han estado llevando a cabo, que además provocan miedo y zozobra en las mexicanas y los mexicanos que viven allá”, afirmó.

Sheinbaum destacó que su gobierno ha emitido comunicados y notas diplomáticas en respuesta a los operativos y abusos denunciados.

“Lo hemos manifestado en los distintos foros. ¿Qué hacemos para apoyar a nuestros connacionales? Fortalecer el trabajo de los consulados”, subrayó.

Recordó que los consulados no pueden presentar denuncias legales, pero sí respaldar a los mexicanos que decidan hacerlo, cubriendo los costos de abogados especializados en defensa de derechos humanos.

El caso de Silverio Villegas

Además, confirmó que se envió una nota diplomática tras la muerte de Silverio Villegas, originario de Michoacán, quien perdió la vida en un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago.

“Solicitamos que se hagan todas las investigaciones y que, si hay alguna responsabilidad por violación a los Derechos Humanos, sea sancionada”, puntualizó.

Impacto en la economía estadounidense

Advirtió que estas medidas migratorias también afectan a la economía de Estados Unidos, especialmente en sectores como el agro y los servicios.

“Ya hay empresarios estadounidenses que están manifestando problemas porque no pueden contratar por la situación que están viviendo”, comentó.

“Los migrantes son héroes y heroínas”

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, insistió en que los migrantes merecen reconocimiento y no discriminación.

“Las y los mexicanos son héroes y heroínas, porque dejan su comunidad, se arriesgan a todo para poder trabajar allá, ayudar a sus familias y apoyar la economía de los Estados Unidos”, expresó.

Reiteró que su gobierno mantiene el programa “México te abraza” como muestra de solidaridad y respaldo a los connacionales en el extranjero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_18_a12518602a
México defiende la democracia sin extremismos en la ONU
huachicol_agua_b82f556714
Enviará Sheinbaum reformas para aumentar penas hídricas
EH_UNA_FOTO_e509804013
Iza Sheinbaum bandera por víctimas de sismos de 1985 y 2017
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_9_81df8e0111
Invertirán 4.8 mil mdd en centro de datos en Querétaro
expresidente_de_francia_3ba5e8f828
Condenan a expresidente de Francia a cinco años de cárcel
don_omar_b9cb550ddf
Don Omar anuncia su retiro tras 25 años de carrera en el reguetón
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_23_at_12_59_35_AM_617d375e93
Despiden familiares y amigos a la conductora Débora Estrella
Whats_App_Image_2025_09_22_at_8_03_43_PM_c2a4eb48da
Lanza Adrián de la Garza programa piloto de movilidad sostenible
EH_FALLECIMIENTO_5242d1575e
Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro, a los 75 años
publicidad
×