Enviará Sheinbaum al Congreso iniciativa contra delitos hídricos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que en los próximos días enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Aguas y al artículo 4º constitucional, cuyo objetivo central es combatir los delitos hídricos y ordenar el uso de este recurso estratégico.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, recordó que en 1992, bajo la administración de Carlos Salinas de Gortari, se permitió la transmisión de concesiones entre privados, lo que derivó en un mercado del agua sin supervisión y con graves excesos.

La propuesta presidencial elimina la posibilidad de vender o transferir títulos de concesión entre particulares.

En caso de cambio de uso de suelo, el título deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que será la encargada de otorgar uno nuevo con base en un cálculo técnico del volumen requerido.

La iniciativa contempla sanciones más severas para quienes incurran en irregularidades. De acuerdo con la Conagua, actualmente existen más de 58 mil anomalías en concesiones vigentes, como coordenadas falsas y usos no autorizados.

“Las sanciones actuales son muy pequeñas; con esta reforma se fortalecen”, subrayó Efraín Morales, director general de la Conagua.

El agua como derecho humano

Sheinbaum puntualizó que el recurso debe ser concesionable, pero de manera ordenada, equitativa y sustentable, siempre garantizando el derecho humano al agua.

“El agua es de la nación. Deja de ser una mercancía y vuelve a ser un bien regulado por el Estado”, afirmó.

Un consenso social tras 13 foros nacionales

La mandataria destacó que la iniciativa se construyó tras 13 foros nacionales con agricultores, industriales, municipios y estados, lo que asegura un amplio consenso social.

“Este cambio es una buena forma de celebrar el primer año de gobierno”, expresó.

Por otra parte, el proyecto también incluye la creación de un Registro Nacional del Agua, con el fin de dar certeza jurídica a todos los usuarios.

Morales aclaró que quienes cuentan con concesiones vigentes mantendrán sus derechos salvaguardados.

