Nacional

Ernestina Godoy asume FGR con 'ética, firmeza y justicia'

Agradeció a la presidenta de México, el ser parte del proyecto histórico de la Cuarta Transformación, uno de sus mayores retos dentro de su trayectoria

  • 28
  • Noviembre
    2025

Ernestina Godoy compartió este viernes que asumirá el despacho de la Fiscalía General de la República con "ética, firmeza y profundo sentido de justicia".

A través de redes sociales, la funcionaria agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su confianza al considerarla como parte de su gabinete al integrarla como Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal. 

También aseguró que presentó su renuncia para ser nombrada como encargada del despacho de la Fiscalía General de la República, tal y como lo establece el artículo 21 de la legislación correspondiente a dicha dependencia.

"Asumo este nuevo encargo con la misma convicción que ha guiado toda mi vida profesional: servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia."


