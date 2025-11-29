Cerrar X
Nacional

Ernestina Godoy hace sus primeros cambios en la FGR

Releva a titulares de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y en la Agencia de Investigación Criminal

  • 29
  • Noviembre
    2025

En su primer día al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos realizó este viernes sus dos primeros relevos de titulares en áreas clave de la institución: en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y en la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

De acuerdo con fuentes federales, César Oliveros Aparicio, será ahora el nuevo fiscal de la FEMDO, mientras Héctor Elizalde Mora estará como responsable de la AIC.

Ambas personas trabajaron en su momento con Omar García Harfuch, uno en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otro en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Oliveros Aparicio se desempeñaba recientemente como titular de Planeación y Análisis de la SSPC; antes fue coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la SSC-CDMX, bajo el mando de García Harfuch. En la FEMDO remplazó a Alfredo Higuera Bernal.

En tanto, Héctor Elizalde se desempeñó como subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC-CDMX durante la gestión del actual titular de la SSPC.

En 2020, tras el atentado contra García Harfuch, asumió como encargado de despacho en asuntos administrativos de la dependencia.


