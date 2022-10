Es falso que circulen billetes con rostro de Juan Gabriel

Diversos medios de comunicación compartieron que el Banco de México (Banxico) había lanzado una alerta de 'epidemia' de billetes de 50 pesos, de carácter falso y que usaban como rostro al cantante Juan Gabriel en lugar de José María Morelos.



Sin embargo, hasta esta mañana, el banco central no ha emitido ninguna alerta; y contrario a la información propagada, los billetes apócrifas han disminuido durante las ultimas semanas.

Todo este revuelo ha sido ocasionado gracias a un video viral de Tiktok donde un joven denunciaba haber recibido un billete falso de 50 pesos con el rostro de 'El divo de Juárez'.

Durante julio a septiembre pasado, Banxico detectó 34 mil 309 billetes falsos de 50 pesos, 39% menos de las 56 mil 347 piezas apócrifas encontradas entre abril y junio de este año.

¿Joven fue engañado con billete falso con rostro de Juan Gabriel?

En mayo de 2022 un usuario de TikTok identificado como Alan Vargas compartió un video donde supuestamente denuncia que le fue entregado un billete de 50 pesos falso, que en lugar de tener la imagen de José María Morelos, contaba con el rostro de Juan Gabriel, lo que causó polémica y se hizo viral.

'Chale, banda, me acaban de dar un billete falso. Todo por no revisarlo al momento. Según ya ahorita lo reviso, sus ventanitas, sus mariposas... Y cuando no volteo: ¡No ma..., este güey es Juan Gabriel!', aseguraba Alan Vargas, quien tiene más de 38 mil seguidores.