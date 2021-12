´Es mucha imaginación pensar que se va Gertz Manero´: AMLO

El presidente aclaró que no habrá cambios en la Fiscalía General de la República

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay indicios sobre algún cambio en la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) y afirmó que a lo que a él corresponde se encuentra "muy satisfecho" con el trabajo realizado por Alejandro Gertz Manero.

"Es mucha la imaginación pensar que va cambiarse al fiscal Gertz Manero, no hay ninguna razón, no podría hacerse legalmente (el cambio) y nosotros, el presidente, el titular del Ejecutivo está satisfecho con la labor del fiscal General de la República. Es parte de las especulaciones de los rumores, de la politiquería", dijo el presidente durante la mañanera y añadió que su gobierno no busca que Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera encabece la FGR.

El presidente aclaró que la visita que hizo Nieto Castillo a la Secretaría de Gobernación para entrevistarse con Adán Augusto López Hernández es algo "normal" y no tiene que ver con ningún tipo de cambio dentro de su Gobierno.

"La visita, el encuentro de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación es normal que se dé esta entrevista. El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández tiene, entre otras virtudes, el que no se pelea con nadie, busca el diálogo y la conciliación, me ayuda mucho. Yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo", explicó el mandatario.

Sin embargo, López Obrador dijo que desconoce los temas que hablaron el titular de la Secretaría de Gobernación y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.