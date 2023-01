'Es un farsante': AMLO arremete contra Lorenzo Córdova

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió nuevamente contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acusándolo esta vez de un farsante y de no tener principios e ideales.

La lucha interminable entre el mandatario federal y los consejeros del INE parece no tener fin, debido a que estos últimos hicieron un llamado a la ciudadanía para que se emprendan acciones legales contra las pretensiones del gobierno de López Obrador, el cual quiere reducir el presupuesto otorgado a los dirigentes del instituto.

De acuerdo a Cordova y a Ciro Murayama en su libro, ‘La democracia no se toca’, escrito por estos, la implementación del famoso ‘Plan B’ de AMLO podría traer series problemas a la democracia y al electorado.

Ante esto, López Obrador calificó a Cordova como una persona sin principios, ni ideales y de una persona ‘falsa’ por servir a los intereses del conservadurismo.

“No tiene problema de nada, él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, ni ideales, un farsante, no es, por cierto, el más malo de ese grupo; hay otros peores.

“Él no tiene ideales, no tiene principios, y también demuestra que los grados, los títulos no son sinónimo de cultura porque él está doctorado y es un racista como muchos otros”, dijo el presidente.