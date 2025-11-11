Escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, confirma Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que los policías municipales asignados como escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no están detenidos, aunque siguen rindiendo declaraciones como parte de la investigación del ataque armado en el que el edil perdió la vida el 1 de noviembre.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Harfuch explicó que los escoltas han colaborado en todo momento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán (FGE), instancia responsable de esclarecer el caso.

“Los elementos no están detenidos, han sido localizados y se presentan a declarar cada vez que son requeridos por la Fiscalía”, detalló el funcionario.

Uno de los escoltas admitió haber disparado al agresor

García Harfuch también reveló que uno de los escoltas del alcalde reconoció haber disparado contra el agresor, aunque aclaró que los peritajes continúan para determinar qué arma provocó la muerte del atacante y cuál la del propio presidente municipal.

“Esa declaración la hizo desde el inicio, que disparó al agresor, sin embargo los peritajes siguen para determinar las armas involucradas”, explicó.

Fuentes ministeriales han señalado que la línea de investigación se centra en reconstruir los hechos del ataque, ocurrido mientras el edil realizaba actividades oficiales en Uruapan, Michoacán.

Por su parte, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente el Ejército y la Guardia Nacional mantienen desplegados 70 escoltas federales asignados a la protección de funcionarios públicos en distintos estados del país.

Trevilla explicó que la asignación de escoltas sigue un protocolo de análisis de riesgo, en el que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y otras instancias federales, con el fin de prevenir agresiones contra autoridades locales.

“Hasta ahora no se han recibido solicitudes adicionales, pero estamos atentos a cualquier requerimiento de protección”, indicó el general.

Por su parte, la Fiscalía de Michoacán continúa con los peritajes balísticos y testimoniales para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos y si el fuego cruzado durante el ataque fue lo que provocó la muerte del alcalde.

