Nacional

Esto costarán refrescos y cigarros tras aprobación de impuesto

Videojuegos, gasolina y museos también sufrirán un aumento a los costos establecidos debido a que no son considerados básicos

  • 20
  • Octubre
    2025

Cigarros, refrescos, museos y videojuegos, son algunos de los artículos y servicios cuyos precios sufrirán de un aumento a partir del 2026, ante la propuesta establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo a lo establecido en las modificaciones realizadas en el artículo 2, de la fracción I, los productos con azúcar aumentarán $3.80 pesos por litro; bebidas endulzadas con edulcorantes $1.50 pesos por litro; paquete de cigarros aumentará 30% sobre su precio, mientras que los videojuegos con contenido violento tendrán un impuesto especial del 8% y los precios en las casas de apuestas digitales ascenderán un 50%.

¿Cómo interpretamos dichos aumentos?

De acuerdo con la legislación para la aportación y regulación del consumo, se tendría que multiplicar el porcentaje de aumento sobre el precio del producto, para después sumarlo al precio original.

Por ejemplo, en un caso hipotético, si un paquete de cigarros cuesta $80 pesos, el procedimiento sería el siguiente:

Al final, el precio del paquete de cigarros sería de $104 pesos.

Otro ejemplo sería con las bebidas endulzadas con edulcorantes, como el refresco. Si el costo de una botella de 2.5 litros es de $50 pesos, se realizaría el siguiente procedimiento:

Al final, el precio de la botella de refresco de 2.5 litros sería de $53.75 pesos

Otros productos con aumento de impuesto

Entre los productos que sufrirán dicho aumento se encuentran:

  • Botanas
  • Bebidas con graduación alcohólica, incluida la cerveza.
  • Gasolina
  • Postres 
  • Cremas de cacahuate
  • Helados

Mientras que los servicios son:

  • Mediación
  • Agencia
  • Representación
  • Apuestas y sorteos
  • Telecomunicaciones

De acuerdo con lo dicho por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, todo lo aportado con base a estos impuestos será destinado a la Secretaría de Salud para tratar padecimientos como diabetes e hipertensión.


Comentarios

