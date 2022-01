Esto es lo que aparece si buscas 'Novia de AMLO' en Google

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Con más de 4 mil tuits, un grupo de detractores de Andrés Manuel López Obrador, lograron posicionar como tendencia el hashtag #NoviaDeAmlo, mediante el cual se invita a la comunidad de Twitter a buscar "Novia de AMLO" en Google y postear un screenshot de los resultados de imágenes.

Fue así como entre muchos memes, una gran cantidad de usuarios de Twitter, compartieron fotografías y capturas de pantalla de los resultados que les arrojó el motor de búsqueda.

Con 27 años de edad, Geraldine Ponce es una ex reina de belleza, ex diputada federal y actual alcaldesa de Tepic, Nayarit. Es ampliamente conocida como una férrea seguidora de la Cuarta Transformación, así como su apoyo a las políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Es originaria de Tepic, Nayarit y su historial académico se compone de un título como técnica en Informática, además de una Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Tepic.

Recientemente, Geraldine Ponce publicó un informe en el que habla de los logros de sus primeros 100 días de labores en 100 segundos. Sin duda, una idea muy similar a cuando la mandataria de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, realizó un informe en dos minutos.

Boris seems to have confused listing stuff you are going to do with actual achievements while in power.



So here´s Jacinda Arden (who does everything better than the witless wigstand) to show him how it´s done.



You´re welcome @BorisJohnson. pic.twitter.com/KH74KzM9oD