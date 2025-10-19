Cerrar X
EUA apoya a familias afectadas por inundaciones en Veracruz

La Embajada de Estados Unidos en México brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz

La Embajada de Estados Unidos en México brindó ayuda humanitaria a las familias afectadas por las recientes inundaciones en Veracruz, en coordinación con la Cruz Roja Mexicana.

El embajador estadounidense, coronel en retiro Ronald Johnson, informó este sábado en su cuenta de X que la colaboración permitió entregar artículos esenciales para apoyar la recuperación de las comunidades damnificadas.

“Cuando las naciones se unen y suman sus esfuerzos humanitarios y sus corazones, la esperanza se multiplica y nuestras naciones se benefician”, escribió Johnson, destacando que la cooperación y la solidaridad “hacen la diferencia cuando más se necesitan”.


