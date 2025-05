EUA cierra su frontera con México a las importaciones de ganado

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció este domingo 11 de mayo el cierre temporal de la frontera con México para las importaciones de ganado vivo, caballos y bisontes debido a la presencia del gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax).

Esta medida, comunicada por la secretaria de Agricultura de Estadis Unidos, Brooke Rollins, al secretario mexicano Julio Berdegué, responde a la rápida propagación de la plaga en regiones del norte de México, como Oaxaca y Veracruz, y busca proteger la industria ganadera estadounidense, que tardó 30 años en recuperarse de una infestación previa.

"Debido a la amenaza del gusano barrenador del Nuevo Mundo, anuncio la suspensión inmediata de las importaciones de ganado, caballos y bisontes vivos a través de los puertos de entrada de la frontera sur de Estados Unidos. La última vez que esta devastadora plaga invadió Estados Unidos, nuestra industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Esto no puede volver a ocurrir", apuntó en un comunicado Rollins.

🚨Due to the threat of New World Screwworm I am announcing the suspension of live cattle, horse, & bison imports through U.S. southern border ports of entry effective immediately.



The last time this devastating pest invaded America, it took 30 years for our cattle industry to…