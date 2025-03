EUA enviará 2,900 militares adicionales a frontera de México

El Pentágono planea enviar cerca de 3 mil militares adicionales en su área fronteriza con México para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Estas tropas se unirán a las fuerzas en servicio activo ya desplegadas en la frontera, lo que elevará el número total de militares en la zona a más de 9 mil, aseguró en un boletín publicado en "X" el Comando Norte de Estados Unidos (Northcom).

Las tropas adicionales estarán destinadas a apoyar a los agentes de la Patrulla Fronteriza en tareas como logística, transporte y construcción de barreras.

