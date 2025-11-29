EUA pone controles para transferencias transfronterizas a México

El gobierno de Estados Unidos emitió este viernes una alerta para pedir a empresas transmisoras de dinero reforzar controles para “detectar, identificar y denunciar” actividades “sospechosas” relacionadas con transferencias de fondos entre ese país y México realizadas por “extranjeros indocumentados”, en la que incluyó a las remesas.

“Anualmente, durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza”, aseguró la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, las transmisoras de dinero deben presentar un informe de actividad sospechosa para toda transacción que involucre al menos 2 mil dólares, sobre todo cuando exista la sospecha de que dicha operación está relacionada con una posible infracción de la ley.

Subrayó que esto incluye transferencias transfronterizas de fondos provenientes de empleos ilegales o de recursos que la institución tenga motivos para creer que fueron obtenidos ilícitamente en Estados Unidos por “extranjeros indocumentados”.

La FinCEN indicó que la alerta forma parte de sus acciones del Departamento del Tesoro “para prevenir la explotación del sistema financiero estadounidense por parte de migrantes que buscan transferir fondos obtenidos ilícitamente, incluso mediante el traslado de dichos fondos a través de la frontera”.

“Los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las transferencias transfronterizas de fondos varían según factores como el número y el volumen en dólares de las transacciones, así como la ubicación geográfica de los originadores y beneficiarios”, indicó.

Esta alerta está dirigida a negocios de servicios monetarios, los cuales se encargan de realizar cambio de divisas, cajero de cheques, transferencia de fondos, entre otras.

Aunque este aumento en los controles de transferencias al extranjero no están dirigidas específicamente a las remesas, también pidió mayor vigilancia, pues advirtió que “actores maliciosos” han utilizado los envíos de dinero “para facilitar o cometer financiamiento del terrorismo, narcotráfico y otras actividades ilícitas”.

No obstante, indicó que las remesas “son legítimas y pueden brindar un apoyo financiero crucial a familiares en el extranjero”. Refirió que datos de la Oficina de Análisis Económico indican que las remesas de migrantes que residen en territorio estadounidense a residentes en otros países ascendieron a más de 72 mil millones de dólares en 2024.

La FinCEN recordó que a lo largo de este año ha tomado diversas medidas para evitar que los cárteles de la droga en México, que fueron designados como organizaciones terroristas extranjeras, obtengan recursos.

Entre ellas están las órdenes de focalización geográfica que exigen a los negocios de servicios monetarios ubicados en ciertas áreas de Arizona, California y Texas.

Recordó que también emitió una alerta sobre el contrabando y la repatriación de grandes cantidades de efectivo por parte de organizaciones criminales transnacionales, una alerta sobre esquemas de contrabando de petróleo en la frontera suroeste de la Unión Americana asociada con cárteles mexicanos, y una advertencia sobre el uso de redes chinas de lavado de dinero, incluidas las utilizadas por organizaciones transnacionales establecidas en territorio mexicano para blanquear ganancias ilícitas.

Comentarios