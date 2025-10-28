Cerrar X
Nacional

EUA y México dialogan por ataque a 'narcolancha'

Ronald Johnson, se reunió esta tarde en la sede de la Cancillería mexicana con el canciller y el secretario de Marina, para hablar sobre el ataque a una lancha

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se reunió esta tarde en la sede de la Cancillería mexicana con el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Marina, Raymundo Morales, para hablar sobre el ataque a una lancha que supuestamente transportaba drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental.

El encuentro ocurre tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de llamar al diplomático estadounidense por el ataque que dejó 14 muertos y un sobreviviente.

Autoridades de Washington indicaron que la Marina mexicana rescató a la persona que logró sobrevivir.

En los alrededores de la Cancillería se observan vehículos con placas diplomáticas, así como camionetas y patrullas de la Secretaría de Marina, destacando la atención de ambos gobiernos ante el incidente.


