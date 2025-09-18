Evacúa UNAM facultades de Economía y Derecho por amenaza de bomba

Las facultades de Economía y Derecho de la UNAM fueron desalojadas este jueves luego de que se recibiera un reporte anónimo sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en los Edificios A y B de Economía.

De inmediato, las autoridades universitarias activaron el Protocolo en caso de artefacto explosivo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

Todas las actividades académicas fueron suspendidas para realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones.

En un comunicado, la Facultad de Economía confirmó que la medida preventiva se tomó con base en la alerta recibida durante la madrugada y que se trabaja en coordinación con las autoridades correspondientes para garantizar la seguridad del campus.

Mientras tanto, en redes sociales, estudiantes de ambas facultades compartieron el episodio con mensajes y memes que abordaron con humor el inesperado desalojo, reflejando la mezcla de tensión y alivio que generó la situación.

Por su parte las autoridades universitarias no han confirmado aún si se halló algún artefacto, pero reiteraron que la prioridad es la seguridad de la comunidad universitaria.