Cerrar X
artistas_colombianos_sheinbaum_ddc01f04a7
Nacional

Exige México investigar a fondo asesinato de músicos colombianos

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “lamentable episodio” el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown,

  • 23
  • Septiembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown), cuyos cuerpos fueron hallados en el Estado de México, calificando el hecho como un “lamentable episodio”.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”, declaró en conferencia de prensa.

Investigación en curso y comunicación con Colombia

Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad dará mayores detalles sobre el caso y que se mantiene contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.

Subrayó que este hecho “no tiene por qué” afectar las relaciones bilaterales y que México continuará colaborando para esclarecer los hechos.

Además, la mandataria evitó entrar en polémica con el presidente colombiano Gustavo Petro, y afirmó que no polemizará sobre este caso en el terreno político.

En otro momento de la conferencia, la titular del Poder Ejecutivo federal fue cuestionada sobre supuestos vínculos con el grupo insurgente M19 de Colombia, lo cual negó tajantemente.

“No, yo no fui parte del M19”, respondió al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_18_a12518602a
México defiende la democracia sin extremismos en la ONU
redadas_sheinbaum_4bef3d660c
Envía México notas diplomáticas a EUA tras muertes de migrantes
huachicol_agua_b82f556714
Enviará Sheinbaum reformas para aumentar penas hídricas
publicidad

Últimas Noticias

ef850e47_47c1_4c66_b5c4_fb86fa42857b_d0b0bc39bc
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila celebra ocho años
EH_UNA_FOTO_2025_09_24_T160350_277_a7cf7b9652
México enfrentará a Argentina en partido amistoso para el Mundial
EH_UNA_FOTO_24_b3eb9be5e6
Citi vende a Fernando Chico Pardo 25% de participación en Banamex
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_21_at_10_25_39_PM_2_67bccfe0e0
Entristece a regios muerte de Débora Estrella en accidente aéreo
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T135603_362_e9c7c040f1
Conoce a la lista de ganadores del Balón de Oro 2025
EH_DOS_FOTOS_41_b0d1ebe902
Familiares y amigos acuden a funeral de Débora Estrella
publicidad
×