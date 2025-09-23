Exige México investigar a fondo asesinato de músicos colombianos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se refirió al asesinato de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Jorge Luis Herrera Lemus (DJ Regio Clown), cuyos cuerpos fueron hallados en el Estado de México, calificando el hecho como un “lamentable episodio”.

“La carpeta de investigación por desaparición se abrió en la Ciudad de México. De inmediato la fiscalía de la Ciudad de México inició la búsqueda, hizo todas las alertas y tiempo después lamentablemente se encontraron los cuerpos”, declaró en conferencia de prensa.

Investigación en curso y comunicación con Colombia

Sheinbaum aseguró que el Gabinete de Seguridad dará mayores detalles sobre el caso y que se mantiene contacto con el gobierno de Colombia a través de la Cancillería.

Subrayó que este hecho “no tiene por qué” afectar las relaciones bilaterales y que México continuará colaborando para esclarecer los hechos.

Además, la mandataria evitó entrar en polémica con el presidente colombiano Gustavo Petro, y afirmó que no polemizará sobre este caso en el terreno político.

En otro momento de la conferencia, la titular del Poder Ejecutivo federal fue cuestionada sobre supuestos vínculos con el grupo insurgente M19 de Colombia, lo cual negó tajantemente.

“No, yo no fui parte del M19”, respondió al respecto.

