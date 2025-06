Exige presidente de Transporte frenar violencia en carreteras

Tras los recientes casos de asaltos y robos a familias de Nuevo León en carreteras, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso Federal, Víctor Manuel Pérez Díaz, exigió al gobierno federal tomar medidas inmediatas, efectivas y coordinadas para frenar la violencia en la pista.

“Lamentablemente la población de Nuevo León, tanto de áreas urbanas como los de zonas rurales, además de la lucha que viven día a día por llevar el pan a su casa, ahora enfrentan el temor de ser víctimas de robos y asaltos mientras transitan por nuestras carreteras," dijo el diputado federal por Nuevo León.

Pérez reclamó en la sala, que ya no son sólo transportistas, si no que ahora están hablando de familias enteras que ya no pueden ver en las carreteras una opción segura de desplazamiento. Ya que corren el riesgo de sufrir atracos de personas sin escrúpulos que a punta de pistola reclaman “cuotas”.

Aunque, el legislador apremió al gobierno federal a duplicar esfuerzos en Nuevo León antes que se repliquen los cuadros de inseguridad que se vive en otras regiones y, para ello, dijo, es importante llamar a los actores federales, estatales y municipales, así como a las concesionarias que administran las autopistas que atraviesan el Estado, a que garanticen la seguridad de los neoloneses.

