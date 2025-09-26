Exigen más recursos para salud en comparecencia de Hacienda

El diputado federal priista Juan Francisco Espinoza Eguía exigió al Gobierno federal un mayor presupuesto para el sector salud, argumentando que la economía no puede estar bien mientras millones de mexicanos carecen de atención pública digna.

Lo anterior lo manifestó durante la comparecencia del secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, en el marco de la glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Espinoza denunció que, bajo los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, hospitales y centros de salud están colapsados, carecen de medicamentos e insumos, y el personal médico trabaja en condiciones precarias, mientras el gobierno asegura que “vamos muy bien”.

“La economía no puede estar bien cuando millones de mexicanas y mexicanos carecen de salud pública digna”, subrayó el legislador.

Señaló que el presupuesto 2026 mantiene los mismos recursos para IMSS-Bienestar, lo que condena a 50 millones de personas sin seguridad social a enfrentar largas filas, tratamientos incompletos y falta de atención. “No puede haber un gobierno rico con un pueblo sin medicinas. Urgen más recursos para salud, porque cada día que pasa sin atención se están perdiendo vidas”, indicó.

Además, sugirió al Secretario de Hacienda que, al utilizar la tribuna, también voltee a ver a la oposición, pues aunque no son mayoría, también fueron elegidos por el pueblo.

