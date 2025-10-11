Explosión de camión cargado de diésel deja tres heridos en Puebla

La explosión de un camión con diésel este sábado en la carretera México-Puebla dejó al menos tres personas heridas y el cierre total de la vialidad.

Esto sucedió a la altura del kilómetro 72, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde un camión cargado con diésel chocó contra otro vehículo para después volcar.

#ACCIDENTE en la #AutMéxicoPuebla km 72, cerrada en ambas direcciones por explosión de una pipa con combustible, laboran unidades de emergencia; aún sin reporte de víctimas. | Imagen especial. pic.twitter.com/frZoNoua1O — Imagen Información (@NoticiasImagen) October 11, 2025

El ayuntamiento explicó que las acciones están enfocadas en controlar y sofocar el incendio, así como garantizar la seguridad vial.

En el sitio, se encuentran agentes de Protección Civil y de la Policía municipal, además de paramédicos y la unidad de bomberos.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque del camión provocó el derrame del combustible que generó un fuerte incendio, que de inmediato alcanzó al menos otros dos automóviles.

Versiones apuntan a que el siniestro alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, pero no ha sido corroborado por las autoridades.

Esto ocurre un mes después de que la explosión de un camión de gas dejó al menos 31 personas sin vida y 53 heridas en la Ciudad de México.

Comentarios