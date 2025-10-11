Cerrar X
Nacional

Explosión de camión cargado de diésel deja tres heridos en Puebla

El ayuntamiento explicó que las acciones se enfocaron en controlar las llamas del incendio, así como garantizar la seguridad vial

  11
  Octubre
    2025

La explosión de un camión con diésel este sábado en la carretera México-Puebla dejó al menos tres personas heridas y el cierre total de la vialidad.

Esto sucedió a la altura del kilómetro 72, a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan, donde un camión cargado con diésel chocó contra otro vehículo para después volcar.

El ayuntamiento explicó que las acciones están enfocadas en controlar y sofocar el incendio, así como garantizar la seguridad vial.

En el sitio, se encuentran agentes de Protección Civil y de la Policía municipal, además de paramédicos y la unidad de bomberos. 

De acuerdo con los primeros reportes, el choque del camión provocó el derrame del combustible que generó un fuerte incendio, que de inmediato alcanzó al menos otros dos automóviles.

Versiones apuntan a que el siniestro alcanzó varios vehículos y viviendas cercanas, pero no ha sido corroborado por las autoridades.

Esto ocurre un mes después de que la explosión de un camión de gas dejó al menos 31 personas sin vida y 53 heridas en la Ciudad de México.


