Explosión en cuartel policial de Zacatecas alarma a vecinos

La tarde de este viernes se registró una fuerte explosión dentro de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas (SSPZ), ubicadas sobre la avenida San Simón, en el municipio de Guadalupe, al sur de la zona conurbada con la capital del estado.

El estallido, que se escuchó a varios cientos de metros a la redonda, provocó vibraciones en el suelo y daños menores en viviendas cercanas, incluyendo vidrios rotos, lo que generó alarma entre los vecinos.

Vecinos reportan daños y pánico

Habitantes de colonias aledañas realizaron decenas de llamadas al número de emergencias 911 y difundieron en redes sociales fotografías y videos de una gran nube de humo que se elevó tras la detonación.

Algunos residentes denunciaron afectaciones en sus casas y expresaron temor por lo ocurrido.

Al interior del complejo de seguridad, varios elementos policiacos fueron atendidos por paramédicos tras presentar crisis nerviosas derivadas del estruendo.

Versión extraoficial: explosión controlada

De manera extraoficial, fuentes de la propia corporación señalaron que directivos de la SSPZ habrían ordenado realizar una “explosión controlada” para destruir explosivos hechizos decomisados un día antes en un operativo en el municipio de Luis Moya.

En dicho operativo se localizó una camioneta abandonada con varios costales que contenían presuntos explosivos, así como un artefacto similar a un control remoto, presuntamente relacionados con el crimen organizado.

Restricciones al acceso de cuerpos de auxilio

Tras la explosión, ambulancias de Protección Civil del Estado acudieron al lugar, pero se les negó el acceso al complejo.

De igual forma, elementos de la Policía de Investigación, Policía de Vialidad y Guardia Nacional no pudieron ingresar a las instalaciones, pese a presentarse para atender el reporte.

Horas después, la SSPZ reconoció el incidente mediante un breve comunicado emitido por la Vocería de Seguridad Pública, en el que informó que la explosión ocurrió mientras policías realizaban una capacitación y un proceso de destrucción de explosivos, durante el cual se registraron algunas detonaciones.

Comentarios