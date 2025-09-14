Cerrar X
Nacional

Explosión en Iztapalapa fue por exceso de velocidad: CDMX

Autoridades informaron que las investigaciones preliminares señalan que la explosión se originó tras un choque ocasionado por exceso de velocidad

  • 14
  • Septiembre
    2025

Autoridades de la Ciudad de México informaron que las investigaciones preliminares señalan que la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa se originó tras un choque ocasionado por exceso de velocidad, descartando que la causa estuviera relacionada con baches en la zona.

El accidente ha dejado un saldo de 13 personas fallecidas y un centenar de heridos.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que los peritajes indican que el impacto de la pipa contra el pavimento y un muro provocó una fractura en el tanque, lo que ocasionó la fuga y posterior explosión del gas.

Añadió que el dictamen apunta a un posible exceso de velocidad, lo que podría derivar en un proceso penal contra el conductor, quien permanece en estado crítico.

"Ya tenemos un primer dictamen de hechos de tránsito que nos indica que hubiera un posible exceso de velocidad”, agregó.

La empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, perteneciente a Grupo Tomza, cuenta con seguro vigente, pero deberá responder por la reparación de daños. Los delitos que se investigan son homicidio culposo, lesiones dolosas y daños culposos.

Alcalde Luján y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteraron que no había baches en el lugar y que los trabajos posteriores solo fueron de limpieza.

 Brugada aseguró que se reforzarán las medidas de seguridad en vialidades y caminos metropolitanos.

La Secretaría de Salud de la capital confirmó que hasta el momento hay 40 personas hospitalizadas, 17 en estado crítico, y 30 más ya fueron dadas de alta.

El siniestro, ocurrido el miércoles en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, es considerado uno de los más graves en la Ciudad de México en los últimos años.


