Explosión en taquería de Mazatlán deja tres muertos

Una explosión por acumulación de gas dentro de una taquería ubicada en la avenida del Mar, esquina con calle Ferrusquilla, en la colonia Palos Prietos de Mazatlán, dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos más lesionadas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que un desperfecto en una instalación de gas provocó la explosión, seguida de un incendio que rápidamente consumió parte del inmueble.

Equipos de Protección Civil, Bomberos y cuerpos de vigilancia acudieron al sitio para sofocar el fuego y resguardar la zona, cerrando la vialidad para evitar riesgos adicionales.

Una vez controlada la conflagración, paramédicos brindaron atención a cinco personas heridas; tres de ellas murieron en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que dos más fueron trasladadas a un hospital con quemaduras de diversa consideración.

Las autoridades señalaron que personal de la vicefiscalía regional realizará las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para las diligencias legales.

