Explosión por descarrilamiento de tren con combustible en Hidalgo

La mañana de este sábado, un tren que transportaba combustible se descarriló a la altura de la comunidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán

La mañana de este sábado, un tren que transportaba combustible se descarriló a la altura de la comunidad de La Loma, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, provocando una fuerte explosión e incendio que pudo observarse desde varios municipios cercanos.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió durante el recorrido habitual del convoy, cuando uno de los vagones explotó.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y generaron una densa columna de humo visible a kilómetros de distancia.

Elementos de Protección Civil, bomberos y cuerpos de emergencia se trasladaron al lugar para sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a zonas habitadas.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque las autoridades mantienen un perímetro de seguridad debido al riesgo por el material inflamable transportado. Las causas del descarrilamiento continúan bajo investigación.


