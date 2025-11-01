Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_6_00e28df972
Nacional

Explota tren que trasladaba alcohol al descarrilarse en Hidalgo

De acuerdo con autoridades ferroviarias, al menos una persona fue reportada como lesionada a causa de este fuerte incidente

  • 01
  • Noviembre
    2025

Durante este sábado, un tren cargado con diversos líquidos flamables explotó tras descarrilarse en la comunidad de la Loma, a la altura de Tepetitlán, estado de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el ferrocarril se volcó sobre las vías después de chocar contra un vehículo, cuyos tripulantes realizaban labores de mantenimiento sobre los rieles. 

El incendio provocado por la explosión de la unidad provocó llamas de más de 12 metros de altura, así como una densa columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo con habitantes de la zona, el estruendo producido por este ferrocarril provocó fuertes vibraciones en viviendas cercanas.

Bomberos de por lo menos cinco municipios de la zona acudieron al lugar para ayudar a sofocar el fuego del siniestro.

Se presume que dos vagones contenían vehículos que eran trasladados desde Torreón con destino a la Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T102058_890_54702350c6
Wolves despide a Vitor Pereira tras pésimo inicio en la Premier
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T091444_993_dbc96ea6b9
Confirman 23 muertos por incendio en tienda de Hermosillo
Explosion_Waldos_Sonora_d9a2005c85
Sheinbaum lamenta muerte de 23 personas en incendio en Hermosillo
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×