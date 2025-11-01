Explota tren que trasladaba alcohol al descarrilarse en Hidalgo

Durante este sábado, un tren cargado con diversos líquidos flamables explotó tras descarrilarse en la comunidad de la Loma, a la altura de Tepetitlán, estado de Hidalgo.

De acuerdo con las autoridades, el ferrocarril se volcó sobre las vías después de chocar contra un vehículo, cuyos tripulantes realizaban labores de mantenimiento sobre los rieles.

El incendio provocado por la explosión de la unidad provocó llamas de más de 12 metros de altura, así como una densa columna de humo visible a varios kilómetros a la redonda.

De acuerdo con habitantes de la zona, el estruendo producido por este ferrocarril provocó fuertes vibraciones en viviendas cercanas.

Bomberos de por lo menos cinco municipios de la zona acudieron al lugar para ayudar a sofocar el fuego del siniestro.

Se presume que dos vagones contenían vehículos que eran trasladados desde Torreón con destino a la Ciudad de México.

Comentarios