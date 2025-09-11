Fallece Daniela Barragán, joven desaparecida en explosión de pipa

La explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, cobró una nueva víctima, se trata de Ana Daniela Barragán Ramírez, quien fue reportada como desaparecida este miércoles.

La joven de apenas 19 se volvió viral en redes sociales, pues su novio inició una intensa campaña para encontrarla, pues luego de la explosión perdió todo contacto con ella y pese a visitar varios hospitales, no lograba dar con ella.

Fue este jueves por la noche que su pareja, de nombre Bryan Ramos, informó en su cuenta de Facebook que logró encontrar a Daniela, sin embargo, perdió la vida a causa de las lesiones provocadas por las llamas.

El joven compartió un emotivo mensaje para despedirse de ella, luego de que la madre de su novia también confirmara el deceso de su hija.

De igual manera, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dedicó un mensaje a la que fuera alumna de la carrera de ingeniería en alimentos.

Comentarios