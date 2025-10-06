Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_89_b679b8d930
Nacional

Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de gobernadora de Chihuahua

Luego de una larga lucha contra el cáncer de pleura, el empresario y ganadero perdió la vida a los 75 años de edad en Chihuahua

  • 06
  • Octubre
    2025

El gobierno de Chihuahua confirmó el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos.

A través de redes sociales, la administración lamentó lo sucedido y expresaron sus condolencias al desear consuelo a las personas cercanas al ganadero por su sensible perdida.

Se informó que el empresario padecía cáncer de pleura y se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas.

Este tipo de cáncer es considerado como "muy agresivo", con una esperanza de vida corta sin tratamiento. Se manifiesta en su rápida tasa d ecrecimiento y su detección en gases avanzadas.

Víctor Cruz Russek era contador público, cuyas actividades se desempeñaron en el sector empresarial, educativo y productivo.

Era propietario de una red de agencias de venta de automóviles. Fue presidente del Grupo CR3, además de trabajar como consejero en diversas instituciones como  la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle.

Presidenta envía condolencias

Captura de pantalla 2025-10-06 093005.png

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada sobre el deceso del empresario.

"Hoy iba a hablar con ella. Ayer ya no tuve oportunidad, pero hoy voy a hablar con ella. Nuestro sentido pésame a la gobernadora" exclamó la mandataria


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_carlos_de_la_fuente_bde62192b0
Proponen permiso turístico para automóviles foráneos
EH_DOS_FOTOS_94_8c6e1fec60
Presentan unidades para Electro Ruta de Transporte de Carga
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T160535_043_27f4ee20d2
Trump aplaude concesiones de Hamás en negociaciones
publicidad

Últimas Noticias

papa_leon_xiv_428eb89585
Anuncia Vaticano primer viaje internacional del papa León XIV
israel_mexicanos_salen_a92f726f11
Confirman repatriación de los seis mexicanos detenidos en Israel
huracan_categoria_2_priscila_e32bedeebd
Se fortalece 'Priscilla' a categoría 2; amenaza Baja California
publicidad

Más Vistas

mexico_chile_sub_20_e29421f264
Cambia de horario México vs Chile en el Mundial Sub-20
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T211147_550_13d0ba51e9
Tigres perdona al Cruz Azul... y empatan 1-1 en El Volcán
publicidad
×