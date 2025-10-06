Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de gobernadora de Chihuahua

El gobierno de Chihuahua confirmó el fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos.

A través de redes sociales, la administración lamentó lo sucedido y expresaron sus condolencias al desear consuelo a las personas cercanas al ganadero por su sensible perdida.

Con profundo pesar, el Gobierno del Estado de Chihuahua lamenta el sensible fallecimiento del empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora constitucional del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.



Las y los integrantes del gabinete estatal, así como el… pic.twitter.com/2SiFOLMTxS — Gobierno de Chihuahua (@GobiernoEdoChih) October 6, 2025

Se informó que el empresario padecía cáncer de pleura y se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas.

Este tipo de cáncer es considerado como "muy agresivo", con una esperanza de vida corta sin tratamiento. Se manifiesta en su rápida tasa d ecrecimiento y su detección en gases avanzadas.

Víctor Cruz Russek era contador público, cuyas actividades se desempeñaron en el sector empresarial, educativo y productivo.

Era propietario de una red de agencias de venta de automóviles. Fue presidente del Grupo CR3, además de trabajar como consejero en diversas instituciones como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle.

Presidenta envía condolencias

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada sobre el deceso del empresario.

"Hoy iba a hablar con ella. Ayer ya no tuve oportunidad, pero hoy voy a hablar con ella. Nuestro sentido pésame a la gobernadora" exclamó la mandataria

Comentarios