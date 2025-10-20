Falta de sensibilidad y amor al pueblo: Sheinbaum critica al PAN

La presidenta Claudia Sheinbaum reprochó al Partido Acción Nacional (PAN) por relanzar su imagen durante la emergencia provocada por las lluvias e inundaciones que han dejado decenas de muertos y miles de damnificados en varios estados del país.

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria federal calificó la acción como una muestra de “poca empatía y sensibilidad” ante la tragedia que viven las comunidades afectadas.

“Yo diría que tienen muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, hay decenas de miles de familias damnificadas y en medio de eso se hace un relanzamiento de un partido político, pudieron haberse esperado 15 días hasta que la emergencia se hubiera levantado”, expresó Sheinbaum.

Añadió que una nueva imagen “no cambia lo esencial”, al asegurar que el PAN “sigue siendo el mismo partido con los mismos políticos y los mismos ideales”.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal reiteró que su administración continúa desplegando operativos de apoyo y reconstrucción en las zonas afectadas, además de la entrega de apoyos económicos y enseres domésticos a las familias damnificadas.

“Hay recursos y coordinación con los gobiernos estatales y municipales. Primero viene la atención a la emergencia y luego la etapa de reconstrucción”, sostuvo.

