Falta más, apenas inicia: AMLO sobre juicio de García Luna

El mandatario federal realizó una serie de comentarios tras el veredicto de culpable de García Luna, aseguró que el caso es parte de una 'decadencia'.

Tras darse a conocer el veredicto de culpabilidad contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de México, por cinco delitos relacionados al narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó la decisión del jurado pero aseguró que 'falta más', y que 'esto apenas comienza'.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario federal señaló que la enseñanza del juicio contra el ex funcionario público es 'que nunca más deben repetirse estos hechos', además cuestionó al ex presidente, Felipe Calderón Hinojosa, quien tuvo a García Luna como secretario de Seguridad, si no sabía sobre los hechos narrados en el juicio.

'Falta más, esto apenas es el inicio, ¿Qué no sabía el presidente (Calderón)?', cuestionó al ex mandatario federal.

López Obrador igualmente declaró en 'la mañanera' que el caso de García Luna es parte de una decadencia, de 'un proceso de degradación progresivo', que esta desmontando un régimen de corrupción.

Después de darse a conocer el veredicto, Calderón Hinojosa lanzó un comunicado donde comentó que la culpabilidad de García Luna en los delitos que se le acusaron no demerita las acciones llevadas a cabo durante su administración para combatir la delincuencia organizada en México.

Al referirse al comunicado que difundió Calderón horas después del veredicto -en el que distanció de las acciones de su ex colaborador de seguridad-, López Obrador afirmó que el expresidente se fue por “la tangente” y no respondió los interrogantes sobre el caso.

“¿Cuál es la explicación que les va a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías?', agregó.

López Obrador añadió que el ex presidente se desviaba del tema, y que la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en la administración de Calderón, aún tiene estragos en el país.

'Yo diría que, como presidente de México, ojalá y lo haga a cambio de que informe si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. Y cuáles eran sus vínculos con las autoridades de EU', comentó.

'Para los conservadores es el 'mátalos en caliente', torturarlos y masacrarlos', declaró el actual presidente de la República.

'Es lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía', añadió respecto a las personas que según el Ejecutivo 'defienden' a García Luna.

Además, tachó de 'mal abogado' a César de Castro, quien fungió como abogado defensor de García Luna en el juicio, a quien además lo demandará por supuestos daños a la moral.

Finalmente, hizo un llamado a los ministros de la Corte y consejeros de la judicatura a pronunciarse sobre el descongelamiento de cuentas de la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra.