Familia muere por presunta fuga de gas en Iztapalapa

Una tragedia estremeció a la colonia El Rodeo, en Iztapalapa, donde tres integrantes de una familia, entre ellos una niña de 4 años, fueron encontrados sin vida dentro de su departamento, presuntamente por intoxicación de gas.

El hallazgo ocurrió luego de que operadores del C2 Oriente alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre personas inconscientes en un domicilio ubicado en una unidad habitacional de avenida Estrella.

Un regreso a casa que terminó en horror

Al llegar al lugar, un hombre de 39 años recibió a los policías entre sollozos.

Con evidente desesperación explicó que acababa de encontrar a su hija Aitana, de 4 años; a su hijastra Pamela, de 25; y a su yerno, Aron, de 26, desmayados en distintas áreas del departamento.

Paramédicos arribaron minutos después pero únicamente pudieron confirmar la ausencia total de signos vitales en los tres. La causa preliminar: intoxicación por gas.

Dentro del departamento no había rastros de forcejeo ni desorden. Solo un tenue olor confirmó la posibilidad de una fuga silenciosa que habría sorprendido a las víctimas mientras descansaban.

La escena se llenó de familiares y vecinos que, entre gritos, rezos y sollozos, intentaban procesar lo ocurrido. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia realizaban inspecciones a las instalaciones de gas, estufa y boiler para determinar el origen exacto del incidente.

Un dolor que retumba en la unidad habitacional

Durante el retiro de los cuerpos, los pasillos se llenaron de gritos de dolor. “¡Mis niñas!, ¡éramos un equipo, no voy a poder si no están!”, clamaba una mujer desconsolada, incapaz de sostenerse ante la pérdida.

Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro para continuar con las investigaciones. El Ministerio Público abrió una carpeta para esclarecer si se trató de una fuga accidental o si existió alguna otra causa.

