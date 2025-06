Federación: EUA requiere reforma para reconocer a los migrantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto al gobierno de Estados Unidos implementar una reforma migratoria integral que reconozca el papel y la contribución de los migrantes, particularmente mexicanos, a la economía y sociedad estadounidenses.

"Quedó muy claro el tema de la soberanía, que la soberanía mexicana no debe ser vulnerada; migración, que nosotros sí plantearíamos, ya no sólo personas de otras nacionalidades no lleguen a Estados Unidos de manera integral y humanitaria, sino también lo que significaría el reconocimiento de mexicanos que aportan a Estados Unidos, tiene que ser parte de la agenda, y los temas de comercio que siguen pendientes”, expuso Sheinbaum.

Esta solicitud surge en respuesta a las recientes redadas contra migrantes en Los Ángeles, California, donde 42 mexicanos fueron detenidos.

No es con redadas como se resuelve el fenómeno migratorio, debe haber en Estados Unidos una reforma integral que reconozca a los trabajadores: presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/PHoSi41kKo — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 10, 2025

Sheinbaum enfatizó que el fenómeno migratorio no se resuelve con redadas ni violencia, sino con una reforma que valore a los trabajadores migrantes, quienes, según destacó, son esenciales para sectores como la agricultura, los servicios y la industria en Estados Unidos, muchos de ellos con más de una década de residencia.

"Los migrantes, particularmente los y las mexicanas, pues nuestra posición ha sido la defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente, y al mismo tiempo el llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos sobre todo aquellos que llevan muchos años trabajando allá", aseguró.

La mandataria también señaló que México ha reducido el flujo migratorio hacia Estados Unidos al atender las causas de la migración, mediante programas de bienestar, aumento del salario mínimo y mejores oportunidades laborales.

“No hay otra forma, la disminución de mexicanos que migran a Estados Unidos de los últimos años tiene que ver con una mejor calidad de vida en nuestro país, con mejores oportunidades, más empleo, también todos los programas de bienestar, el aumento del salario mínimo”, explicó.

Además, propuso extender estrategias similares en Centroamérica para abordar las causas de la migración regional.

“Por eso nuestra posición siempre ha sido de defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, nuestro apoyo permanente, y al mismo tiempo es llamado a que no es con redadas, no es con violencia, sino atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos”, propuso.

Sheinbaum reiteró el apoyo de México a sus connacionales en EUA a través de consulados y el programa “México te abraza”, que ofrece asistencia a migrantes repatriados, e instó al gobierno de Donald Trump a evitar acciones violentas y promover el diálogo.

“Y la solicitud al gobierno de Estados Unidos de esa reforma migratoria integral que reconozca el papel de mexicanos que viven allá desde hace mucho tiempo y que son necesarios para la economía de los Estados Unidos, y que debe ser reconocidos y apoyados”, remarcó.

