Federación: exconsejeros no son 'élite de la democracia'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que los exconsejeros electorales tienen derecho a participar en el debate sobre la reforma electoral

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló directamente a Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, a quienes acusó de actuar como si su voz tuviera un peso especial en la discusión.

“Primero, tienen derecho a participar, va a haber foros, va a haber consultas. Claro, ellos se sienten superiores, que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial. Pueden participar como cualquier otra persona, ni más ni menos”, dijo.

Sheinbaum cuestionó que algunos exconsejeros califiquen al Gobierno como autoritario y advirtió que sus afirmaciones carecen de sustento.

“Llama la atención que digan que México ya es autoritario y que la reforma pretende hacerlo más autoritario. ¿Qué evidencia tienen de eso?”, apuntó.

La presidenta reiteró que la iniciativa busca reducir los costos de los procesos electorales y el financiamiento público a los partidos.

“Hoy, desde Morena hasta el PRI, reciben más de 7 mil millones de pesos anuales del erario, no solo para elecciones, sino para su operación normal”, indicó.

El pronunciamiento ocurre una semana después de que 86 exconsejeros y exmagistrados del IFE y el INE firmaran un comunicado en el que solicitaron un diálogo nacional para discutir la reforma electoral y alcanzar consensos sin imposiciones.


