Federación: exconsejeros no son 'élite de la democracia'

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este martes que los exconsejeros electorales tienen derecho a participar en el debate sobre la reforma electoral, pero subrayó que no están por encima de la ciudadanía ni representan una “élite de la democracia”.

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria señaló directamente a Lorenzo Córdova y Luis Carlos Ugalde, a quienes acusó de actuar como si su voz tuviera un peso especial en la discusión.

“Primero, tienen derecho a participar, va a haber foros, va a haber consultas. Claro, ellos se sienten superiores, que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial. Pueden participar como cualquier otra persona, ni más ni menos”, dijo.

Sheinbaum cuestionó que algunos exconsejeros califiquen al Gobierno como autoritario y advirtió que sus afirmaciones carecen de sustento.

“Llama la atención que digan que México ya es autoritario y que la reforma pretende hacerlo más autoritario. ¿Qué evidencia tienen de eso?”, apuntó.

La presidenta reiteró que la iniciativa busca reducir los costos de los procesos electorales y el financiamiento público a los partidos.

“Hoy, desde Morena hasta el PRI, reciben más de 7 mil millones de pesos anuales del erario, no solo para elecciones, sino para su operación normal”, indicó.

El pronunciamiento ocurre una semana después de que 86 exconsejeros y exmagistrados del IFE y el INE firmaran un comunicado en el que solicitaron un diálogo nacional para discutir la reforma electoral y alcanzar consensos sin imposiciones.

Comentarios