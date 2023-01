Festeja AMLO cumpleaños de su esposa en Palacio Nacional

El mandatario federal le llevó serenata y un ramo de flores a la primera dama de México por motivo de su cumpleaños.

Con el motivo de festejar a su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente Andrés Manuel López Obrador, le realizó una serenata afuera del Palacio Nacional a la primera dama, a quien le entregó un ramo de flores.

Por medio de sus redes sociales, López Obrador compartió un video en donde se observa a los simpatizantes quienes llevaron serenata a Gutiérrez Müller.

Beatriz Gutiérrez salió al balcón de Palacio Nacional para agradecer a quienes le dedicaron las mañanitas y también aprovechó para dedicarles el poema de Mario Benedetti titulado “Te quiero”.

Después de esto, el mandatario nacional hizo la entrega del ramo a su esposa, el cual llevaba una carta. Mientras la felicitada.

“Por tus 45, mi amor, por todo lo que me ayudas y me proteges, me iluminas… a ver si te gustan”, dijo López Obrador.

Tras la felicitación la doctora Gutiérrez Müller agradeció con besos y abrazos al presidente de México.

Felicitan a Beatriz Gutiérrez Müller

Por medio de su cuenta oficial e Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum felicitó a Gutiérrez Müller.

“Querida Beatriz Gutiérrez Müller, eres una mujer admirable. Te deseo siempre todo lo mejor. Feliz cumpleaños”, escribió.

A través de Instagram, Tatiana Clouthier, extitular de la Secretaría de Economía felicitó a la esposa del presidente de México.







También por Twitter, Mario Delgado, presidente nacional de Morena felicitó a la doctora Beatriz Gutiérrez y señaló que es un ejemplo para muchas mexicanas pues tiene convicciones firmes.

“¡Feliz cumpleaños, querida Dra. Beatriz Gutiérrez! Eres una gran mujer, de convicciones firmes y ejemplo para muchas mexicanas. Que hoy sea un gran día y lo pases rodeada de cariño y felicidad ¡Un fuerte abrazo!”, escribió.

Con información de Info7.mx.