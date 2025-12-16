Podcast
Nacional

FGR investiga caída de avioneta en Edomex: Presidencia

La FGR abrió una carpeta de investigación por el desplome de una avioneta en el Estado de México, donde murieron 10 personas

  • 16
  • Diciembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal tras el desplome de una avioneta en el Estado de México, accidente en el que perdieron la vida las 10 personas que viajaban a bordo, incluida la tripulación.

Cabe señalar que el siniestro ocurrió en la comunidad de San Pedro Totoltepec, a un costado del Aeropuerto Internacional de Toluca, cuando la aeronave se dirigía desde Acapulco hacia la capital mexiquense.

FGR atrae el caso y realiza peritajes

La FGR informó que abrió una carpeta de investigación y desplegó en el lugar a agentes del Ministerio Público Federal, peritos especializados y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes trabajan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

El objetivo, precisó la dependencia, es determinar con certeza las causas del accidente aéreo y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

Sheinbaum llama a no especular

Sheinbaum expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que, de manera preliminar, el desplome podría estar relacionado con una falla técnica, aunque subrayó que esa versión deberá confirmarse con los peritajes oficiales.

“La Fiscalía General de la República tiene que hacer los peritajes para saber cuál fue la razón de esta lamentable caída. Parece una falla técnica, pero hasta que no concluyan las investigaciones no podemos especular”, afirmó Sheinbaum.

Por su parte, la FGR reiteró que la indagatoria se mantiene abierta y que se analizarán tanto las condiciones de la aeronave como otros factores técnicos y operativos.

 

 

 

 

 


