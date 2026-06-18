FIFA pagó más de un millón por evento en Castillo de Chapultepec

Claudia Sheinbaum confirmó que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para realizar una fiesta previa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

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El Castillo de Chapultepec, uno de los recintos históricos más emblemáticos del país, se convirtió en escenario de una celebración organizada por la FIFA como parte de las actividades previas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, confirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el organismo rector del futbol internacional alquiló el inmueble para llevar a cabo una reunión con invitados vinculados al deporte, autoridades y personalidades relacionadas con la organización de la justa mundialista.

“Se renta el Castillo de Chapultepec, se renta para muchos eventos”, afirmó.

Detalló que el uso del Castillo de Chapultepec para eventos especiales no es una práctica extraordinaria, ya que desde hace años existe la posibilidad de alquilar distintos espacios del recinto para actividades privadas, institucionales y culturales.

En este caso, explicó que la FIFA cubrió el costo correspondiente para celebrar el encuentro previo al Mundial.

De acuerdo con la información proporcionada por Sheinbaum, la renta del inmueble ronda el millón de pesos, aunque señaló que las cifras definitivas deben ser informadas por la Secretaría de Cultura, dependencia encargada de la administración del museo.

“Cuesta alrededor de un millón de pesos, pero quien puede informar exactamente es la Secretaría de Cultura”, indicó.

Cultura y Turismo encabezaron la recepción

Explicó que la organización y recepción de los invitados estuvo a cargo de las secretarías de Cultura y Turismo, que fungieron como anfitrionas del encuentro.

Señaló que la participación del Gobierno federal se limitó a las dependencias directamente relacionadas con la promoción cultural y turística del país, debido al carácter del evento y al uso de un espacio patrimonial.

Dicha reunión congregó a representantes de la FIFA, autoridades estatales, invitados especiales y figuras vinculadas al futbol internacional.