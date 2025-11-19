Cerrar X
Firma Sheinbaum convenio para Centro Mexicano de Supercómputo

Claudia Sheinbaum firmó un convenio con el Centro de Supercomputo de Barcelona para impulsar el Centro Mexicano de Supercómputo

  • 19
  • Noviembre
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación del Centro Mexicano de Supercómputo, un proyecto estratégico que comenzará a operar gracias a un convenio con el Centro de Supercomputo de Barcelona (BSC), uno de los más avanzados del mundo.

Desde Palacio Nacional, destacó que este acuerdo permitirá acelerar el acceso del país a infraestructura científica de alto rendimiento mientras se construye su sede definitiva en México.

El corazón del proyecto será la Supercomputadora Nacional, la cual, según el gobierno federal, se convertirá en la más potente de América Latina y será totalmente pública, garantizando el resguardo soberano de datos en áreas sensibles como fiscalización, clima, agricultura e inteligencia artificial.

Una supercomputadora mexicana para retos nacionales

Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador de Infraestructura Digital, explicó que la nueva infraestructura permitirá realizar tareas imposibles con los equipos actuales.

Con una computadora convencional, dijo, “estaríamos hasta 2028 resolviendo problemas que ya tenemos hoy”.

La supercomputadora procesará información masiva para modelos meteorológicos avanzados, análisis climáticos, vigilancia agrícola, detección de irregularidades fiscales y el desarrollo de modelos de lenguaje e IA pública.

“Será 100% mexicana y tendrá una diferencia brutal con la más grande del sur del continente, que pertenece a una empresa privada”, destacó Pérez Hernández.

Clima, agricultura y fiscalización: prioridades del supercómputo

En materia climática, el nuevo sistema permitirá construir el modelo meteorológico más avanzado de México, capaz de anticipar fenómenos extremos y fortalecer la prevención de desastres naturales.

En agricultura, procesará más de 2 millones de imágenes satelitales para detectar sequías, riegos deficientes, estrés hídrico y cambios irregulares en los cultivos, alimentando modelos de inteligencia artificial que apoyarán al sector rural.

En el ámbito fiscal, el SAT podrá ejecutar análisis masivos de información aduanera, cruces de datos y modelos de riesgo en cuestión de horas.

supercomputadora-sheinbaum.jpg

IA mexicana: modelos propios y formación de especialistas

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, explicó que el convenio con Barcelona incluye transferencia tecnológica, capacitación de talento mexicano y proyectos conjuntos con universidades, el IPN, el CCT y el Instituto Potosino de Investigación.

El objetivo es crear una comunidad científica nacional capaz de operar, ampliar y desarrollar un ecosistema propio de supercómputo con impacto en salud, energía, educación, seguridad e inteligencia artificial.

Barcelona abre sus puertas a investigadores mexicanos

Mientras se construye el Centro Mexicano de Supercómputo, los especialistas nacionales podrán comenzar a trabajar directamente en las instalaciones del BSC.

“Uno de los grandes temas es clima y meteorología. La siguiente semana vamos a presentar la supercomputadora mexicana”, adelantó Sheinbaum.

Soberanía tecnológica, una prioridad: expertos del BSC

Mateo Valero, director del BSC, destacó la importancia de que los países cuenten con centros de cálculo propios.

“El país que tenga computadores y datos propios podrá hacer cosas que, de otra manera, se las harán y no será soberano”, afirmó. Señaló que estas tecnologías ayudarán a resolver problemas públicos y avanzar hacia “un mundo mejor”.

Operación comenzará en enero; la supercomputadora se anunciará en días

Por otra parte, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, informó que el Centro Mexicano de Supercómputo iniciará operaciones en enero del próximo año y confirmó que la próxima semana se anunciará la supercomputadora más grande de América Latina, la cual será mexicana y pública.


