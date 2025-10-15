Cerrar X
Nacional

Fiscalía de Sonora confirma hallazgo de 60 cuerpos en carretera

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo

  • 15
  • Octubre
    2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó el hallazgo de 60 cuerpos sobre la carretera 26, al poniente de Hermosillo, en un sitio de búsqueda de personas desaparecidas.

Las labores comenzaron a finales de enero, luego de que el colectivo Buscadoras por la Paz Sonora reportara la existencia de fosas clandestinas, y se extendieron hasta principios de febrero, cuando se recuperaron los restos.

Las investigaciones derivaron en la identificación de siete presuntos responsables de homicidio; cinco ya fueron detenidos: Sergio Andrés N., Roberto N., Ángel Ubaldo N., Jesús José “el Siete” y Daniel Antonio.

Dos personas más cuentan con órdenes de aprehensión por homicidio y desaparición cometida por particulares y son buscadas por las autoridades.

La Fiscalía señaló que las 60 víctimas fueron asesinadas como parte de ajustes de cuentas entre grupos del crimen organizado.

Algunas ya han sido identificadas y entregadas a sus familiares.


