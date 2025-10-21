Cerrar X
bernardo_bravo_apatzingan_sheinbaum_investigacion_432ac2acf8
Nacional

Fiscalía investiga citación de Bernardo Bravo antes de su muerte

La Fiscalía de Michoacán investiga si Bernardo Bravo, líder limonero de la entidad, fue citado a una reunión por grupos criminales antes de su asesinato

  • 21
  • Octubre
    2025

La Fiscalía de Michoacán investiga si Bernardo Bravo, líder limonero de la entidad, fue citado a una reunión por grupos criminales antes de su asesinato.

“Él salió de Morelia alrededor de las 13:00 horas, habló con su familia que asistiría a una reunión en Apatzingán con limoneros de la zona”, señaló el fiscal Carlos Torres Piña.

De acuerdo con cámaras y arcos carreteros, Bravo salió en un vehículo blanco acompañado de otra persona, pero al llegar al tianguis limonero cambió a una camioneta pick-up Toyota gris.

Posteriormente, se dirigió a Cenobio Moreno y luego regresó a Apatzingán, rumbo a la zona de Loma de Hoyos entre las 21:00 y 21:30 horas. Los primeros peritajes indican que el homicidio ocurrió entre 10 y 12 horas antes de que se notificara a las autoridades el lunes 20 de octubre.

La Fiscalía sigue investigando posibles vehículos que lo siguieron y los números telefónicos con los que tuvo contacto ese día. Personal especializado realiza entrevistas y recaba información en Cenobio Moreno y Apatzingán.

El cuerpo de Bravo fue localizado sin vida dentro de la camioneta en el camino hacia la comunidad Los Tepetates, presentando huellas de violencia, según reportes de medios locales.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, había denunciado en meses recientes las extorsiones del crimen organizado. En febrero reportó amenazas y a finales de septiembre aseguró que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exigían por su cosecha.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
EH_CONTEXTO_7_b3feafa764
Menor pierde la vida tras colapso de techumbre
Whats_App_Image_2025_10_21_at_3_58_19_PM_60a2621f45
María Luján promete cero impunidad y refuerza plan municipalista
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_3644a63797
Aumentan los casos de intoxicación por alimentos en Afganistán
117_san_pedro_3e34387b5e
Suman a 117 ciudadanos a consejos consultivos de San Pedro
harfuch_lider_limonero_07fa1d5ee1
Detienen a segundo implicado en asesinato de líder limonero
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×