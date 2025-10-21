Fiscalía investiga citación de Bernardo Bravo antes de su muerte

La Fiscalía de Michoacán investiga si Bernardo Bravo, líder limonero de la entidad, fue citado a una reunión por grupos criminales antes de su asesinato.

“Él salió de Morelia alrededor de las 13:00 horas, habló con su familia que asistiría a una reunión en Apatzingán con limoneros de la zona”, señaló el fiscal Carlos Torres Piña.

De acuerdo con cámaras y arcos carreteros, Bravo salió en un vehículo blanco acompañado de otra persona, pero al llegar al tianguis limonero cambió a una camioneta pick-up Toyota gris.

Posteriormente, se dirigió a Cenobio Moreno y luego regresó a Apatzingán, rumbo a la zona de Loma de Hoyos entre las 21:00 y 21:30 horas. Los primeros peritajes indican que el homicidio ocurrió entre 10 y 12 horas antes de que se notificara a las autoridades el lunes 20 de octubre.

La Fiscalía sigue investigando posibles vehículos que lo siguieron y los números telefónicos con los que tuvo contacto ese día. Personal especializado realiza entrevistas y recaba información en Cenobio Moreno y Apatzingán.

El cuerpo de Bravo fue localizado sin vida dentro de la camioneta en el camino hacia la comunidad Los Tepetates, presentando huellas de violencia, según reportes de medios locales.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, había denunciado en meses recientes las extorsiones del crimen organizado. En febrero reportó amenazas y a finales de septiembre aseguró que él y sus compañeros estaban “permanentemente secuestrados” por las cuotas que les exigían por su cosecha.

Comentarios