FMI reduce línea de crédito a México a $24,000 mdd

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes un acuerdo sucesor de dos años para México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF), un instrumento diseñado para la prevención de crisis.

El monto de la renovación se fijó en aproximadamente 24 mil millones de dólares, lo que representa una reducción significativa respecto a los 35 mil millones de dólares pactados en 2023, continuando con la estrategia gradual de salida del País.

El nuevo acuerdo, que marca el undécimo de su tipo desde 2009, fue solicitado por las autoridades mexicanas con la intención de considerarlo como una medida de precaución. Según el FMI, la LCF "seguirá desempeñando un papel importante en el apoyo a la estrategia macroeconómica de las autoridades mexicanas y brindará protección contra riesgos extremos, al tiempo que fortalece la confianza del mercado".

A pesar de la renovación, el organismo internacional advirtió que la actividad económica en México "sigue siendo débil". Esta limitación es atribuida a la necesaria consolidación fiscal y a una política monetaria aún restrictiva, además del "efecto negativo de las tensiones comerciales". No obstante, el FMI reconoció que la economía nacional ha demostrado "resiliencia y estabilidad ante la creciente incertidumbre externa".

En sus recomendaciones, el Fondo sugirió que "una consolidación fiscal más ambiciosa evitaría un mayor aumento de la deuda pública y crearía un valioso margen fiscal para afrontar las crisis".

Para impulsar el crecimiento potencial a largo plazo, el FMI señaló la necesidad de cerrar las brechas de infraestructura, fortalecer el Estado de derecho y profundizar la integración con los socios comerciales globales.

El organismo también destacó que, si bien las condiciones financieras se han vuelto más favorables y las reservas del País han aumentado, México "sigue expuesto a elevados riesgos externos extremos", particularmente los relacionados con el comercio, que han aumentado desde la última revisión de la LCF.

La Comisión de Cambios del País, integrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), emitió un comunicado conjunto en el que destacaron que la renovación de la línea de crédito es un "reconocimiento a la solidez del marco institucional de políticas macroeconómicas" del País.

Hacienda y Banxico reafirmaron que la LCF es un instrumento precautorio que refuerza la reserva de activos internacionales. Sobre la reducción del monto de acceso, las autoridades mexicanas señalaron que esta decisión responde al balance de riesgos del entorno económico global, los fuertes fundamentales macroeconómicos y financieros, así como la menor exposición de México a una reversión de flujos de capital ante la materialización de riesgos externos.

La estrategia de reducir el acceso a la LCF se ha mantenido desde 2017. En aquel año, el acuerdo original era de unos 88 mil millones de dólares, monto que se ha ido reduciendo gradualmente en las renovaciones posteriores, pasando por 74 mil millones (2018), 61 mil millones (2019), 50 mil millones (2021), y 35 mil millones (2023), hasta los 24 mil millones aprobados este año.

