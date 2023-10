'Frente Amplio por México quiere regresar a lo mismo': AMLO

"No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo del contubernio entre el poder económico y el poder político, y además, no cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo es que no es suficiente para lo que necesita México y su pueblo, merecen un mejor destino, no cualquiera (...) ¿Y el conocimiento del país?, ¿el conocimiento de la historia? y, sobre todo, la convicciones, el amor al pueblo, ¿dónde está eso?", destacó el tabasqueño.