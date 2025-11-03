Fuerzas federales son atacadas en Sinaloa; reportan 13 muertos

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó un enfrentamiento armado registrado este lunes en el municipio de Guasave, Sinaloa, donde elementos del gabinete de seguridad federal fueron atacados durante un patrullaje en la zona conocida como La Brecha.

Según el reporte oficial, la agresión se originó cuando un grupo de sujetos armados, ocultos bajo un puente, abrió fuego en contra de los elementos. Las autoridades federales repelieron la agresión, lo que derivó en la muerte de 13 presuntos integrantes del grupo delictivo.

Además, cuatro personas fueron detenidas y se aseguraron siete vehículos, armas largas y equipo táctico utilizado por los agresores. Durante el operativo, nueve víctimas que permanecían privadas de la libertad fueron rescatadas.

Harfuch precisó que no hay reportes de bajas ni lesionados entre los elementos federales que participaron en la acción.

Siendo aprox. 12:45 hrs, en patrullajes en La Brecha, Guasave, Sinaloa, personal operativo del @GabSeguridadMX fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. La respuesta inmediata permitió lo siguiente:

• 13 agresores perdieron la vida

• 4 detenidos

• 9 personas… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 4, 2025

La zona permanece bajo resguardo con tareas de reconocimiento terrestre y aéreo, mientras la Fiscalía realiza peritajes y se mantiene el despliegue para reforzar el control y seguridad en ese punto de Sinaloa.

