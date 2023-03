García Luna no cooperará con autoridades de EUA: abogado

El abogado del ex funcionario mexicano aseguró que García Luna no cooperará con las autoridades de Estados Unidos y ser un testigo protegido.

César Castro, abogado del ex secretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, informó que el ex funcionario no esta interesado en ser testigo cooperante con las autoridades de Estados Unidos, tras ser sentenciado culpable por delitos de delincuencia organizada.

De acuerdo con el letrado, esta opción esta disponible para García Luna, aún cuando ya fue enjuiciado y sentenciado; cabe recordar que se tiene pendiente informar la condena que se le impondrá, pero se prevé que puedan ser entre 10 años hasta cadena perpetua.

'Siempre hay una oportunidad para hablar con el gobierno, esa es siempre una opción para quien tiene información y tiene la voluntad de entregar esa información', comentó Castro.

El litigante adelantó que hablará con García Luna la alternativa de cooperar con las autoridades estadounidenses y formar parte del programa de testigos protegidos.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, incitó al ex funcionario a brindar información para dar 'un servicio a México, a pesar de los pesares'.