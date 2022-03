Gobernador de Veracruz contempla enviar agua a Nuevo León

Fue durante una conferencia de prensa que el mandatario costero comunicó que se analiza la propuesta.

Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, comunicó que debido a la crisis de agua que enfrenta Nuevo León, se contempla enviar agua a la entidad gobernada por Samuel García Sepúlveda.

De acuerdo con Cuitláhuac, sería por medio de un nuevo proyecto implementado por la federación, ya que descartó que se vaya a implementar Monterrey VI para enviar agua del Río Pánuco.

Cabe recordar que el gobernador Samuel García afirmó que Conagua autorizó trasladar agua de Veracruz a Nuevo León ante la sequía que actualmente se presenta en la entidad regia.

Por su parte, García Jiménez recalcó que "no cree" que la Conagua vaya a romper la directriz del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya manifestó que ayudará a proporcionar agua a Monterrey, pero no a través del proyecto multimillonario que fue aprobado en los gobiernos anteriores.

"No es a través de ese proyecto porque es prestarse a la concesión malévola, de la cuales había duda por falta de ética, estoy de acuerdo con el Presidente porque es razonable no prestarse a una concesión de negocio, de un particular y un proyecto que iba a endeudar y atar a Nuevo León", expresó el gobernador de Veracruz.

El mandatario señaló que la Federación y Conagua serán los que decidirán la forma de cómo se enviará el agua a Nuevo León.

Debido a la magnitud de la inversión que se necesita para entubar el agua y trasladarla a la Sultana del Norte, García Jiménez dijo que es muy probable que ya no le toque a su administración atender ese tema.

"Es un proyecto carísimo que no se va a ejecutar en los próximos dos años, si se hace realidad tal vez ni nos toque, estamos tranquilos, no va a ser en estos años, en esta administración", consideró.

El funcionario destacó que "Veracruz tiene una gran ventaja, tenemos el 30 por ciento del recurso hídrico nacional", por lo que dijo que "no hay problema en que si se diera algún otro permiso se podrá apoyar".

