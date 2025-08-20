Gobierno niega operativo conjunto con la DEA y defiende soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca pondrá en riesgo la soberanía de México, al rechazar nuevamente la existencia de un operativo conjunto con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria descalificó el anuncio de la DEA sobre el llamado Proyecto Portero, presentado el lunes 18 de agosto como un esfuerzo bilateral para combatir el tráfico de drogas sintéticas.

“¿Qué interés tenga la DEA en publicar lo que publicó hace dos días? No lo sé, probablemente querer decir que cambiaron las cosas”, dijo Sheinbaum, al subrayar que “nunca va a haber subordinación”.

La presidenta precisó que el único acuerdo de seguridad vigente con Estados Unidos es el que se encuentra en fase final de negociación con el Departamento de Estado, y no con la DEA.

“Cuando sale el comunicado de la DEA no tiene nada que ver con la realidad, lo que hay es el acuerdo de seguridad que está por culminarse con el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, puntualizó.

Sheinbaum reiteró que la cooperación con Washington se mantiene en un marco de coordinación, pero siempre bajo respeto a la soberanía nacional. “Nuestra obligación ante el pueblo de México es decir siempre la verdad”, concluyó.

