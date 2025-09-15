Grito de Independencia de una mujer, hito de igualdad: Analistas

Al haber sido encabezado el Grito de Independencia por una mujer por primera vez en 215 años, México hizo historia y se convirtió en ejemplo mundial de avance en la igualdad de derechos.

Inclusive, dijeron expertos, se puso a la vanguardia por encima de los países de Norteamérica que en teoría son más progresistas y tienen mayor historia democrática.

Anoche, Claudia Sheinbaum Pardo dio el Grito de Independencia en Palacio Nacional, siendo la primera mujer que lo encabeza en más de dos siglos del México independiente y de República.

“Esto se convierte en un emblema porque finalmente es la liberación, es la autonomía, es el poder independizarte de algo que te tenía detenido; por lo tanto, que hoy una mujer sea quien encabece el grito de independencia habla de ese avance que se tiene como sociedad en la independencia de las mujeres".

“Se supone que las dos naciones vecinas son más avanzadas en materia de derechos humanos, de igualdad, democracia; a partir de ello, el que nosotros tengamos la primera mujer presidenta posiciona a México en el continente americano del norte y en el mundo como un país de avanzada, de vanguardia, un país progresista”, dijo el analista político Oscar Tamez.

Si bien Sheinbaum no es la primera mujer presidenta en Latinoamérica, sí lo es en un país del norte del continente, primero que Estados Unidos y que Canadá, naciones que suelen ser identificadas por ser más avanzadas que muchos otros países.

Lo cual, según expertos políticos, lleva a México al ojo de la vanguardia no solamente americana, sino mundial.

Así mismo, el experto en política, Eloy Garza, resaltó que Claudia Sheinbaum representa la nueva era en la política para las mujeres.

“Es la primera ocasión en toda la historia de México en que la voz que vamos a escuchar hoy en el evento del Grito de Independencia va a ser de una mujer, lo que representa que, además de ser un grito de independencia, es un grito de igualdad y paridad de género".

“Y también que las mujeres están encabezando la lucha de independencia en este país, porque la soberanía de nuestro país es permanente, nunca se acaba, siempre se tiene que fortalecer e insistir que nadie se salga de los valores que nos dieron patria”, agregó Eloy Garza.

Desde hace una semana, a través de redes sociales, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha estado compartiendo cómo se ha ido preparando para dar su primer grito de independencia como mandataria federal.

Los expertos políticos señalaron que, siguiendo la línea que ha trazado la presidenta, se resaltaron figuras independentistas como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, entre otras.

México, ejemplo mundial

Expertos afirman que Claudia Sheinbaum marcó un hito en la política mundial al encabezar anoche la ceremonia cívica más importante para los mexicanos

“Se supone que las dos naciones vecinas son más avanzadas en materia de derechos humanos, de igualdad, democracia; a partir de ello, el que nosotros tengamos la primera mujer presidenta posiciona a México en el continente americano del norte y en el mundo como un país de avanzada, de vanguardia, un país progresista”, dijo el analista Oscar Tamez.

“Es la primera ocasión en toda la historia de México en que la voz que vamos a escuchar hoy en el evento del Grito de Independencia va a ser de una mujer, lo que representa que, además de ser un grito de independencia, es un grito de igualdad y paridad de género. Y también que las mujeres están encabezando la lucha de independencia en este país, porque la soberanía de nuestro país es permanente, nunca se acaba, siempre se tiene que fortalecer e insistir que nadie se salga de los valores que nos dieron patria”, comentó el analista Eloy Garza.





Comentarios