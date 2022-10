Grupo de hackers advierte que AMLO 'caerá' en estos días

The President of Mexico is named the King of Cash, I don't know why he's surprised if I don't work for 18 years, these days AMLO falls // El Presidente México es nombrado el #AmloReyDelCash, no se porque sorprende si no trabajo por 18 años, en estos días AMLO se cae.#Guacamaya pic.twitter.com/DqhAbPHnVN